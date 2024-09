Ewa Swoboda dała prawdziwe show. Występ godny medalu igrzysk

Nasza biegaczka nigdy nie gryzła się w język i zawsze z pełną szczerością wypowiadała się przed dziennikarzami. Swój bieg półfinałowy skomentowała krótko. - Czas 11.08 mówi jednak, że było do d**y - powiedziała wówczas. Ze Swobodą w mediach nudzić się nie można, więc nie może dziwić, że Jakub Wojewódzki zdecydował się zaprosić 27-letnią Polkę do swojego popularnego talk-show na antenie TVN. Już zapowiedź programu kazała spodziewać się medialnego widowiska [ WIĘCEJ TUTAJ ].

Swoboda gwiazdą u Wojewódzkiego. Show polskiej sprineterki

- Mogłabym pokazać, co dzieje się w folderze "inne" na Instagramie w wiadomościach. To czasami ręce opadają. Są jednak też takie komentarze od dziewczyn w stylu "jesteś super", "jesteś ładna". Takie komentarze lubię czytać - powiedziała na temat zainteresowania swoją osobą u mężczyzn. Na temat swoich rytuałów Swoboda opowiedziała krótko, ale to, co najciekawsze, to fakt, że przed każdym startem nasza sprinterka... zjada kinder czekoladkę.