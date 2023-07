Ewa Swoboba dała radość fanom. Nagle wypaliła: nie jestem idealnym człowiekiem

To, co mnie spotkało, jest bardzo miłe. Z jednej strony to świetne jest być przykładem dla młodszych. Z drugiej jednak nie jestem idealnym sportowcem i idealnym człowiekiem. Czasami po startach humor nie dopisuje i wtedy jest mi przykro, bo nie "mogę się złapać z fanami". Wiem, że wtedy będę niemiła, a lepiej takich sytuacji unikać. Teraz cieszyłam się razem z nimi. Fajnie jest dawać komuś przykład

~ opowiadała Swoboda.