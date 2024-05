Ewa "Rakieta" Swoboda! Kapitalny bieg Polek po paszporty na igrzyska

Jeśli na sztafetę mieszaną 4x400 m można było stawiać w ciemno, w kontekście awansu do finału w World Athletics Relays w Nassau, a co za tym idzie, uzyskania olimpijskich przepustek, to w przypadku sprinterskiej drużyny rozstawnej pań 4x100 m już tak nie było. Owszem, Polska ma Ewę Swobodę, szóstą zawodniczkę świata z Budapesztu, biegającą już poniżej 11 sekund, ale też i kilka niewiadomych.