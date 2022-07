Eugene 2022. Sztafeta mieszana 4x400 metrów na czwartym miejscu w finale

Start sztafety miał być pierwszą, dużą szansą medalową Polaków podczas MŚ w Eugene. Niespodziewanie wcześniej po krążek sięgnęła jednak w chodzie na 20 kilometrów Katarzyna Zdziebło, która ustanowiła również nowy rekord kraju. Sukces ten mógł bez wątpienia uskrzydlić czwórkę startującą w finale.

Eugene 2022. Polska sztafeta mieszana 4x400 metrów czwarta w finale

Awans do finału reprezentanci Polski wywalczyli z czasem 3:13.70, zajmując w swoim biegu trzecie miejsce. Świetnie spisała się Justyna Święty-Ersetic, która na ostatniej zmianie pobiegła kapitalnie, w końcówce wyprzedzając reprezentantki Nigerii oraz Włoch.

Przed batalią o medale w składzie "Biało-Czerwonych" doszło do jednej zmiany: Igę Baumgart-Witan zastąpiła Natalia Kaczmarek. Startowali oni z ósmego toru.

Karol Zalewski, który otwierał rywalizację pobiegł bardzo dobrze, oddając pałeczkę Święty-Ersetic na drugiej pozycji. Polce wyraźnie "odjechała" Amerykanka Alisson Felix, przegoniły ją też reprezentantki Jamajki, Holandii i Dominikany. Na półmetku Polska była piąta.

Po zmianie Duszyńskiego wciąż zajmowaliśmy piąte miejsce, ale ze stosunkowo niewielką stratą do Holandii i Jamajki. Kaczmarek robiła, co mogła, by przesunąć się na medalową pozycję, ale szybko okazało się, że tego dnia jest to poza naszym zasięgiem. Ostatecznie Polska była czwarta z czasem 3:12.31.

Po złoto sięgnęła Dominikana z wynikiem 3:09.82. Srebro wywalczyła reprezentacja Holandii (3:09.90), a trzecie miejsce zajęła sztafeta Stanów Zjednoczonych (3:10.16). Polsce do medalu zabrakło ponad dwóch sekund.