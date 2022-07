Eugene 2022. Sofia Ennaoui z pewnym awansem do półfinałów

26-letnia Ennaoui, wicemistrzyni Europy to nasza jedyna reprezentantka w biegu na 1500 metrów. Pobiegła w trzecim biegu eliminacyjnym, który ruszył o godzinie 3:32 polskiego czasu. Bezpośredni awans do półfinałów uzyskiwało po sześć najlepszych zawodniczek z każdego biegu, plus sześć kolejnych z najlepszymi czasami.

Nasza zawodniczka w biegu eliminacyjnym rywalizowała między innymi z Etiopką, Gudaf Tsegay, brązową medalistką z Dohy na tym dystansie. Ennaoui rozpoczęła spokojnie, a bieg prowadziła Winnie Nanyondo z Ugandy, którą potem "zmieniła" Meksykanka, Alma Delia Cortes.

Pewny awans Sofii Ennaoui

Na dwa okrążenia przed końcem zmagań Polka zaczęła przesuwać się w górę stawki, pilnując miejsca, dającego awans do półfinałów. Na ostatnie kółko wbiegała jako ósma.

Nasza zawodniczka popisała się kapitalnym finiszem, na ostatniej prostej doganiając mocną, sześcioosobową grupkę na czele i finiszując ostatecznie na czwartej pozycji, co dało rzecz jasna awans. Uzyskała czas 4:03.52, co jest jej najlepszym wynikiem w sezonie.

W tej grupie najlepsza okazała się Tsegay, finiszując z wynikiem 4:02.68.