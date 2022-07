Eugene 2022. Michał Rozmys w finale biegu na 1500 metrów

Oprac.: Michał Ruszel Lekkoatletyka

Michał Rozmys awansował do finału biegu na 1500 metrów podczas mistrzostw świata w lekkoatletyce. Polak pobiegł kiepsko w eliminacjach, ale już w półfinale znacznie się poprawił. Choć wraz z trwaniem biegu słabł względem rywali, to wytrzymał do końca w dobrym tempie i uzyskany czas dał mu sukces.

Zdjęcie Michał Rozmys / Adam Ważawa / PAP