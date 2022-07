Eugene 2022. Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk poza finałem pchnięcia kulą

Bukowiecki trafił do grupy "A", zaś Haratyk - "B". Automatyczną przepustkę do finału dawał rezultat 21,20 metra.

Rozczarowujący występ kulomiotów. Nie awansowali do finału

Mistrz świata juniorów z... Eugene (2014) w pierwszej próbie posłał kulę na 19,43 m. Drugi z Polaków uzyskał rezultat 19,89. Bukowiecki spalił drugą próbę co sprawiło, że zrobiło się naprawdę nerwowo. Haratyk przekroczył minimalnie granicę 20 metrów (20,08), co po dwóch seriach było wynikiem "na granicy" miejsca w finale.

Bukowiecki trzeciej próbie posłał kulę na 20,24. Był to jego najlepszy wynik, który jednak nie wystarczył, by zameldować się w finale. Haratyk także się poprawił (20,13), ale i on wypadł z gry. Ostatecznie Polacy zajęli 13. i 14. miejsce.

Najlepszy wynik eliminacji zanotował Amerykanin, Ryan Crouser (22,28).