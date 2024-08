Epokowy sukces Polaka w środku nocy. Najlepszy wynik 18-latka w historii

Na dobrą sprawę już po pierwszym dniu zmagań pięcioboistów była niemal pewne, że występ 18-letniego Huberta Trościanki w Limie przejdzie do historii męskiego wieloboju. Żaden polski zawodnik w 38-letniej historii tych zawodów nie był w stanie wywalczyć medalu, najlepsze wyniki - Sebastiana Chmary w 1990 roku w Płowdiw, Marcina Kondratowicza w 1998 roku w Annecy i Jacka Nabożnego w 2008 roku w Bydgoszczy - oznaczały siódme miejsca. Tyle że to były rezultaty w granicach 7000-7300 pkt, znacznie poniżej możliwości obecnego reprezentanta Polski w Limie.

18-latek ze Szprotawy już wtedy był niemal pewny drugiej pozycji, ale mógł się włączyć jeszcze do walki o złoto. Warunkiem były jednak perfekcyjne występy przede wszystkim w rzucie dyskiem czy oszczepem, gdzie mógł dużo odrobić ze swoich strat do Czecha Tomasa Järvinena. Nie udało się, sam pewnie czuł zawód po rzucie dyskiem, bo zamiast zyskać, jeszcze stracił. Na dwie konkurencje przed końcem zmagań Polak tracił do Czecha ponad 400 punktów, ale miał bezpieczną przewagę nad kolejnymi.