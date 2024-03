Polka jak rakieta pobiegła eliminacje. Była w nich najszybsza z czasem 7,80 sek. To zwiastowało wielkie emocje wieczorem. I tak było. W półfinałach miała trzeci czas. Wyrównała też rekord życiowy - 7,78 sek.

Wielkie emocje Pii Skrzyszowskiej w wywiadzie dla TVP Sport. Polka miała ogromny problem

- Tak się cieszę z tego, co się tutaj wydarzyło. Ostatni tydzień był tak ciężki. Cały sezon goniłam za rekordem Polski, a mam brązowy medal HMŚ. Jeszcze po półfinale miałam problem z kostką i wiele czasu przed finałem spędziłam u fizjoterapeuty - mówiła Skrzyszowska.

Tydzień temu w Madrycie ryczałam po biegach, bo byłam tak niezadowolona i byłam tak rozwalona psychicznie. Mówiłam, że w siebie nie wierzę, ale dałam radę i jestem tak dumna z tego. Naprawdę wiele się działo. Teraz pobiegłam trzy najlepsze wyniki w sezonie. Byłam spokojna i pokazałam to na starcie. W końcu wyszło dobrze

Jak się okazuje, jej droga do sukcesu nie była usłana różami. Polka nie mogła bowiem chodzić, a tymczasem musiała przygotowywać się do halowych mistrzostw świata .

- Po mistrzostwach Polski upuściłam 10-kilogramowy ciężarek na siłowni na stopę i miałam duży problem. Był wielki, fioletowy siniak. Do tego doszła alergia, a kilka dni temu byłam chora. Była presja, którą sobie narzuciłam. Tak chciałam rekord Polski. Nie mam go, ale mam brąz HMŚ. Przed każdym biegiem było wiele emocji, choć byłam spokojna. Jak chcę myśleć o czymś na igrzyskach olimpijskich, to nie mogę się bać halowych mistrzostw świata - opowiadała Skrzyszowska.