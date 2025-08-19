Emocjonalny wpis Natalii Bukowieckiej. Mówi otwarcie o swoich problemach

Z pewnością nie takiego występu na Memoriale Kamili Skolimowskiej oczekiwała od siebie Natalia Bukowiecka. Brązowa medalistka igrzysk olimpijskich z Paryża w Chorzowie nie spisała się najlepiej - w biegu na 400 metrów zajęła bowiem dopiero piąte miejsce z czasem 50,16 s. W rozmowie z mediami polska sprinterka nie kryła rozczarowania i przyznała, że wraz z trenerem przeanalizuje swój bieg i wyciągnie odpowiednie wnioski.

Natalia Kaczmarek: Nie wiedziałam czego się spodziewać. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Bolesne słowa Natalii Bukowieckiej. Mówi o "pokochaniu sportu na nowo"

Już po zakończeniu rywalizacji na Stadionie Śląskim w Chorzowie nasza sprinterka zamieściła w mediach społecznościowych obszerny i mocno emocjonalny wpis, w którym podzieliła się z kibicami nie tylko swoimi odczuciami po Memoriale Kamili Skolimowskiej, ale również ogólnie swoimi przemyśleniami dotyczącymi jej występów w dotychczasowej części sezonu.

"Ten sezon uczy mnie cierpliwości. Chociaż wiedziałam, że może być inny, nieco trudniejszy, wciąż uczę się wyrozumiałości wobec samej siebie. Uczę się doceniać miejsce, w którym jestem, akceptować, na nowo czerpać radość ze sportu i nie wpadać w pułapkę oczekiwań. Ten sezon to czas nauki. Muszę przypomnieć sobie, jak biega się 400 M. Poczuć pewność siebie i luz na bieżni. Mam jeszcze miesiąc i wierzę, że uda mi się poskładać wszystkie elementy w jedną całość. Wiem, że jeszcze będzie pięknie!" - przekazała sportsmenka.

W dalszej części wpisu 27-latka zwróciła się już bezpośrednio do kibiców i podziękowała im za wsparcie, jakie otrzymała podczas imprezy w Chorzowie zaliczanej do Diamentowej Ligi. "To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Jesteście wspaniali ! Mam nadzieję, że widzimy się za rok!" - podsumowała.

Rozwiń

Ważne jest, aby Natalia Bukowiecka odnalazła się na bieżni, gdyż już za niespełna miesiąc czeka ją występ na jednej z najważniejszych imprez sezonu. Mowa o tegorocznych mistrzostwach świata w lekkoatletyce, które odbędą się w dniach 13-21 września w Tokio.

Natalia Bukowiecka Jarek Praszkiewicz PAP

Natalia Bukowiecka Adam Warżawa PAP

Natalia Bukowiecka Adam Warżawa PAP