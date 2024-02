- Tak naprawdę zakomunikowałam tylko to, co chciałam powiedzieć, zbytnio nie zagłębiając się w szczegóły. Uważam, że po tym wszystkim się podniosłam i radzę sobie. Potrzebowałam tego czasu, bo tak naprawdę odkąd weszłam na wyższy poziom, wcześniej nigdy nic mi się nie stało, każdy sezon startowałam w hali i na stadionie. Myślę, że w końcu doszło do tego, że organizm fizycznie zaczął dawać o sobie znać, ale też psychicznie byłam tym wszystkim zmęczona, do czego przyłożyły się kontuzje, presja i ciągła pogoń. Teraz mam nadzieję, że przede mną wspaniały sezon.

~ Justyna Święty Ersetic