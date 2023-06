Efektowne zwycięstwo Natalii Kaczmarek, nie miała litości dla rywalek

Dwa kapitalne występy w Drużynowych Mistrzostwach Europy, indywidualnie i w sztafecie mieszanej, miały prawo trochę zmęczyć Natalię Kaczmarek. I pewnie zmęczyły, ale nie na tyle, by nasza mistrzyni olimpijska dała jakąkolwiek nadzieję rywalkom podczas mityngu Zlatá Tretra w Ostrawie. Sprinterka Podlasia Białystok "podpuściła" przeciwniczki, dała im nadzieję na niespodziankę, by na ostatniej prostej przyspieszyć i pewnie wygrać. Czas Polki to 50,88 s.