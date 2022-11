Dwukrotny mistrz olimpijski zmienił decyzję. Słynny myśli przekazał decyzję

"Myślałem o powrocie, ale na moim dystansie, w moim wieku nie mam czego szukać. Dyskutowałem na ten temat ze swoim szkoleniowcem. Wybór 'drogi trenerskiej', to jest coś, czego nie mogę się doczekać" - powiedział Rudisha kenijskiej gazecie "Star".

"Moje ciało stworzone jest do biegów krótkich, choć chciałem biegać na dłuższych dystansach. Wkrótce ogłoszę, jakie mam plany i pomysły 'na emeryturę sportową'" - dodał.

"Cieszy mnie to, że młodsi zawodnicy wygrywają, to znaczy, że nadal jesteśmy (Kenijczycy - PPA) mocni na tyn dystansie" - ocenił.

Na igrzyskach w Londynie w 2012 roku Rudisha czasem 1.40,91 ustanowił rekord świata w biegu na 800 m. Nigdy później nie zbliżył się do tego wyniku na mniej niż sekundę. W 2016 roku w Rio de Janeiro sięgnął po drugie olimpijskie złoto na tym dystansie (1.42,15). W 2011 i 2015 był także najlepszy w mistrzostwach świata. Z myślą o igrzyskach w Tokio, po prawie dwuletniej przerwie, wznowił treningi pod koniec 2019 r., ale w maju 2020 doznał poważnego urazu stawu skokowego i musiał poddać się operacji. Wcześniej leczył kontuzje pleców oraz mięśnia czworogłowego uda, a także kolana, co wyeliminowało go z udziału w mistrzostwach świata w Dausze (2019).