Dwie setne od rekordu, kapitalna Pia Skrzyszowska. To będzie jej sezon

To był pierwszy start Pii Skrzyszowskiej w tym sezonie na 100 metrów przez płotki, zarazem pierwsza rywalizacja od pamiętnego finału halowych mistrzostw świata w Glasgow, gdzie Polka zdobyła brąz. W Diamentowej Lidze w Dosze w tej konkurencji może i nie było największych gwiazd tego dystansu, była za to świetna rywalizacja za znakomitymi czasami. Cztery najlepsze zawodniczki dzieliło... sześć setnych sekundy. Pia zajęła trzecie miejsce - czas 12.53 s to wyrównany jej drugi wynik w karierze!