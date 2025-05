Dwa razy ponad 90 metrów. Starcie gigantów tuż przed przylotem do Polski

Memoriał Janusza Kusocińskiego w najbliższy piątek będzie pierwszym wielkim mityngiem lekkoatletycznym w naszym kraju w sezonie letnim, jego ozdobą mogą być zmagania oszczepników. Już w ostatni weekend formą błysnął rekordzista Marcin Krukowski, ale i jego wynik blednie trochę przy tym, co w Dosze osiągnęli Neeraj Chopra i Julian Weber. Reprezentant Indii prowadził do ostatniej kolejki z rekordem życiowym 90.23 m. I na sam koniec przebił go Niemiec, uzyskał swoją życiówkę 91.06 m.