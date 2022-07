Dwa medale dla Etiopii w biegu na 5000 metrów

W finale biegu na 5000 metrów mieliśmy po trzy reprezentantki Kenii i Etiopii i wszystko wskazywało na to, że to zawodniczki z tych dwóch krajów rozegrają miedzy sobą walkę o medale. Trzy reprezentantki miały także Amerykanki, ale trudno było zakładać, że to one będą dyktować warunki w tym biegu.

Tuż przed ostatnim okrążeniem, kiedy na czele zostało już tylko kilka zawodniczek, zaatakowała Etiopka biegająca w barwach Holandii Sifan Hassan. Jednak na ostatniej prostej dała się zamknąć i zupełnie nie liczyła się w walce o medale.

Najlepiej na finiszu spisała się Etiopka Gudaf Tsegay, która po piorunującym przyspieszeniu wyprzedziła Kenijkę Beatrice Chebet i swoją rodaczkę Dawit Seyaum.

W biegu na 5000 metrów Polki nie startowały.