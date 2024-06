Duże zaskoczenie w konkursie tyczkarzy. Nieznane oblicze stadionu. "Mieszał w psychice"

Jadąc na stadion, wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale kompletnie nie liczyliśmy się z tym, że będzie taki wiatr. Stadion jest przecież duży i dobrze osłonięty, a nagle okazało się, że mocno wiało nam w twarz. Nie zwykliśmy narzekać, ale akurat to jest ciekawostka. Dla nas o wiele lepsze jest, jeśli wiatr wieje w plecy, bo ten przedni mocno miesza w naszej psychice. Zastanawiamy się bowiem nad tym, czy zdołamy dobiec z tyczką na pełnej prędkości do dołka. Stąd się bierze niechęć do wiatru w twarz

~ wyjaśnił 31-latek, który zapowiedział, że jeśli nic się u niego nie zmieni, to będzie chciał kontynuować karierę do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.