Duża impreza biegowa w Katowicach. Po zdrowie i pomoc

Wielka impreza biegowa odbędzie się w niedzielę 22 września w Katowicach. Weźmie w niej udział około tysiąca biegaczy w kilku kategoriach.

"Biegiem Po Zdrowie" odbędzie się w Dolinie Trzech Stawów. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal i dyplom. Medal nawiązuje do setnej rocznicy Pierwszego Powstania Śląskiego.

Podczas zawodów będzie miała miejsce akcja charytatywna, podczas której wolontariusze będą zbierali pieniądze na rehabilitację pana Krystiana, który podczas ćwiczeń na trampolinie ponad dwa lata temu uszkodził rdzeń kręgowy w odcinku szyjnym.



"Człowiek, który pomagał innym, teraz potrzebuje naszej POMOCY. W Katowicach pobiegniemy PO ZDROWIE DLA KRYSTIANA" - informuje Stefan Kalinowski, organizator masowej imprezy.

Biegi dla dzieci na dystansach od 100 do 600 metrów, w zależności od wieku, rozpoczynają się o godzinie 11.00. Natomiast bieg i marsz na 5 km o godzinie 12.00.



Chętni, którzy chcą wystartować, mogą się zapisać się w biurze zawodów: dzieci do godz. 10.30, a dorośli do godz. 11.30. Należy kierować się na parking za lotniskiem Muchowiec niedaleko kortów do tenisa ziemnego.

Jeśli komuś nie pasuje start 22 września w Katowicach, to może zapisać się na marsz lub bieg wirtualny, który odbędzie się 26 września.



Więcej informacji na temat biegu na www.biegiempozdrowie.pl

zich