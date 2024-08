Duplantis z prośbą do Polaków. Ważny powód, kolejny rekord na horyzoncie

Armand Duplantis już dawno przeszedł do historii światowej lekkoatletyki . Najlepsze wyniki globu Szwed bije w zasadzie na zawołanie i co najważniejsze ciągle mu mało. O sportowcu ostatnio głośno zrobiło się przede wszystkim podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Kilkudziesięciotysięczna publiczność na Stade de France była świadkiem tego jak po raz pierwszy w dziejach zawodnik przeskoczył tyczkę zawieszoną na wysokości 6,25 m . Lepszego zwieńczenia konkursu na najważniejszej sportowej imprezie czterolecia po prostu nie można sobie wyobrazić.

"Co mogę powiedzieć? Pobicie rekordu świata na igrzyskach olimpijskich to największe możliwe wyróżnienie dla tyczkarza. Marzyłem o tym od najmłodszych lat i osiągnąłem to w akompaniamencie najbardziej szalonej publiczności, przed którą kiedykolwiek startowałem. (...) Tłum oszalał. Było tam tak głośno, że brzmiało to jak mecz futbolu amerykańskiego" - oznajmił na łamach "Olympics.com".