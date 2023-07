Duplantis "ustawiał" konkurs tyczkarzy. "Nam to nie przeszkadza"

" Nie było łatwo. 5,71 m mnie nie zadowala . W erze Mondo Duplantisa trzeba skakać wyżej. Będąc wicemistrzem świata skakałem w granicach 5,80, co pokazuje, jak to jest wysoko" - podsumował swój występ Piotr Lisek.

Pełne trybuny, Lisek wdzięczny fanom

Myślę, że ten mityng to pierwsza trójka, jeśli chodzi o doping. Bardzo dziękuję wszystkim, że wspieracie polskich sportowców. I za przekazywaną moc, bo to naprawdę było czuć

Co ciekawe, progresja skoków była taka, że zawodnicy skakali m.in 5,81, podczas gdy minimum kwalifikacyjne do igrzysk jest o centymetr wyższe. Dziennikarze dopytywali skoczka, czy nie był to aby błąd organizatorów, ale jak się okazuje, odpowiedzialnym za to był... Duplantis.