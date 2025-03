Duplantis spytany o Trumpa. Padł temat ojczyzny, tego chciałby najbardziej

Armand Duplantis potrzebował chwili do namysłu. Potem wprost oznajmił o Szwecji

Także inne osoby ze świata sportu zabrały głos w tym temacie, który zainteresował nawet osoby nie śledzące na co dzień polityki. Sytuację wykorzystał choćby portal "expressen.se". Petter Landen przeprowadził krótką rozmowę z Armandem Duplantisem. Rekordzista świata skoku o tyczce został zapytany o ocenę ostatnich ruchów Donalda Trumpa . Żurnalista zrobił to nie bez powodu, ponieważ szwedzki tyczkarz ma również amerykańskie obywatelstwo.

"Tak naprawdę, nie mam wiele do powiedzenia. "Myślę, że jedną nogą stoję w obu krajach, ale nie mam wystarczającej wiedzy, aby wydawać ekspercką opinię na temat tego, co się dzieje" - powiedział na wstępie. Po krótkim namyśle odniósł się jednak do kraju ze stolicą w Sztokholmie. "Cokolwiek wydarzy się w przyszłości, mam nadzieję, że będzie to dobre dla Szwecji. Żeby tu nic nie popsuło" - przekazał.