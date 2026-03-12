Duplantis sięgnął kosmosu. Trzy skoki i atak na rekord świata. Tuż przed lotem do Polski

Swój pierwszy rekord świata Duplantis pobił na początku lutego 2020 roku w Toruniu - jeszcze przed wybuchem pandemii. Wtedy to było 6.17 m.

I długo pojawiały się pytania, jakie są tak naprawdę możliwości Szweda? Gdzie tkwi granica jego możliwości? Czy to będzie 6.40 m, czy może jednak niżej. A te pytania pojawiały się coraz częściej, każdego roku. Bo od 2022 roku przynajmniej te dwa, trzy razy dokładał do tego rekordowego wyniku po centymetrze.

W zeszłym sezonie poprawiał go nawet czterokrotnie. Było więc 6.27 zimą w Clermont-Ferrand, później 6.28 w Diamentowej Lidze w Sztokholmie, 6.29 m w mityngu World Athletics w Budapszecie. I wisienka na torcie - 6.30 m w finale mistrzostw świata w Tokio.

Teraz zaś, 12 marca 2026 roku, genialny Szwed zaczął pisać kolejny rozdział. W domowych zawodach w Uppsali.

Mondo Classic w Uppsali. Armand Duplantis główną gwiazdą. W stawce pięciu tegorocznych sześciometrowców

Spodziewano się, że właśnie teraz może dojść do pasjonującego pojedynku Duplantisa z Emanuilem Karalisem, a jeszcze do tego wszystkiego włączy się Sondre Guttormsen. Grek w lutym skoczył w Atenach 6.17 m, został drugim tyczkarzem w historii. A Norweg uzyskał zaledwie kilka dni temu wspaniałą życiówkę - 6.06 m.

Mondo też zaliczył to 6.06 m, tyle uzyskał w lutym w Clermont-Ferrand. Miał wtedy problemy żołądkowe, ale gdy zapewnił sobie wygraną w zawodach, atakował rekord świata. Wówczas się nie udało.

Dziś zaś wszystko układało się już idealnie. Testowo zaczął od 5.65 m - to była rozgrzewka. Później wrócił na rozbieg dopiero na 5.90 m - dla wielu jego rywali była to już zaczarowana granica. Pokonało ją tylko pięciu zawodników, opuścił Karalis. Mondo zaś zrezygnował z 6 metrów, a Grek trzykrotnie tam się pomylił. I skończył siódmy.

6.00 zaliczył tylko Guttormsen, w tym momencie był liderem. A później skakali już 6.08 m. Norweg trzykrotnie strącił, Szwed zaliczył za pierwszym razem.

A gdy już został sam, poprosił o wysokość 6.31 m. Chwilę odpoczął, pojawił się na rozbiegu. Kibice w Uppsali wstali, zaczęli wspierać swojego idola dopingiem. Mondo zaś osiągnął wspaniałą prędkość, jest przecież genialnym sprinterem. I wszystko potoczyło się gładko - w pierwszej próbie pokonał to 6.31 m. Po raz piętnasty cieszył się z nowego rekordu świata.

Czy znów w Polsce - po raz trzeci - dokona tej sztuki? Przekonamy się w kolejny weekend. To on będzie jedną z gwiazd halowych mistrzostw świata w Arenie Toruń. A na pewno wielkim faworytem do złota.

Armand Duplantis i Emanuil Karalis znów w jednym konkursie zaliczyli sześć metrów ATTILA KISBENEDEK AFP

