Duplantis się oświadczył, a tu zaskoczenie. Myślała, że to żart, wszystko się nagrało

Armand Duplantis długo na to czekał. Rekordzista świata i w tej chwili najlepszy skoczek o tyczce na świecie, do ostatniego momentu planował wyjątkowy dzień dla siebie i swojej ukochanej, Desire Inglander. Sportowiec został zaproszony do sesji zdjęciowej dla Vogue Scandinavia, a towarzyszyć miała mu właśnie jego partnerka. Nie spodziewała się, że podczas tego wydarzenia będzie mogła powiedzieć "tak" utytułowanemu wybrankowi. Magazyn doczekał się wspaniałej okładki.