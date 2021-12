As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Robert Lewandowski 36% Jan-Krzysztof Duda 64%

głosów: 2263

Urodzony i wychowany w USA tyczkarz posiada podwójne obywatelstwo z racji pochodzenia matki i chociaż reprezentuje Szwecję, to dopiero od czerwca ub. roku mieszka w tym kraju na stałe, w oddalonej o 70 kilometrów od Sztokholmu Uppsali.

Tyczkarz przed rokiem wyjawił, że się zakochał i regularnie spotyka się ze szwedzką modelką, 20-letnią Desire Inglander.

Teraz po półtora roku znajomości zdecydowali się zamieszkać razem.

On ma dwupokojowe mieszkanie w Uppsali, a ona mieszka z rodzicami w Sztokholmie w prestiżowej dzielnicy Kungsholmen w ogromnym, prawie 200-metrowym luksusowym, mieszkaniu w imperialnej kamienicy z końca XIX wieku, tuż przy ratuszu, w którym wręczane są nagrody Nobla. Ceny w tej części stolicy Szwecji zaczynają się od 10 tysięcy euro za metr kwadratowy.

Reklama

Para ujawniła, że podpisała kontrakt na wynajęcie od stycznia mieszkania kilka ulic dalej od mieszkania rodziców modelki i kilkaset metrów od dworca centralnego w Sztokholmie. Jest to ważne, ponieważ tyczkarz dalej będzie trenować w klubie Uppsala IF, którego członkiem jest od czterech lat, a podróż pociągiem pomiędzy dwoma miastami zajmuje pół godziny.

Przez kilka dni w tygodniu będzie przebywał w Uppsali trenując. Z jego mieszkania korzysta rodzina kiedy przyjeżdża z USA i tam będzie z nią spędzał czas.

"W ten sposób będę miał bliski kontakt z dwoma rodzinami, w Sztokholmie z rodzicami Desire, a w Uppsali z moją. Cieszę się, że będę mieszkał głównie w Sztokholmie. To wspaniałe miasto z międzynarodową atmosferą, a co najważniejsze - będziemy z Desire u siebie" - powiedział tyczkarz dziennikowi "Uppsala Nya Tidning".

Zbigniew Kuczyński