Dublet Polek w Rzymie, to może być "nasza" konkurencja. Kapitalna walka

Justyna Święty-Ersetic i Iga Baumgart-Witan awansowały do półfinałów biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Rzymie. Obie Polki kapitalnie powalczyły na ostatnich metrach, co dobrze wróży przed kolejnymi startami. Od półfinałów rywalizację rozpocznie jedna z głównych faworytek do złotego medalu na tym dystansie Natalia Kaczmarek. W rywalizacji mężczyzn awans do półfinałów wywalczy Karol Zalewski.