Drugi rzut w historii oszczepu. W konkursie z Marią Andrejczyk. Radość Polki

Andrzej Grupa

Gdy pięć lat temu, tuż przed igrzyskami w Tokio, Maria Andrejczyk posłała w Splicie oszczep na 71.40, doszło do pierwszej od ośmiu lat zmiany na podium na liście wszech czasów. Polka wskoczyła tam na trzecią pozycję, a niedługo później wywalczyła olimpijskie srebro. Teraz Maria, ale także i mistrzyni Polski Małgorzata Maślak-Glugla, ruszyły na Diamentową Ligę do Xiamen. I już w pierwszej serii zobaczyły, jak 18-letnia Ziyi Yan rzuca na 71.74 m - drugi wynik w historii. A później cieszyła się Andrejczyk - ze swojego najlepszego rezultatu od igrzysk w Paryżu.

Na oczach Marii Andrejczyk Yan Ziyi uzyskała drugi wynik w historii rzutu oszczepemMarcin Golba/Nur Photo & Ju Huanzong/XinhuaAFP

Po raz pierwszy w historii Diamentowej Ligi w jednym konkursie pojawiły się aż dwie reprezentantki Polski - o ile obecność Marii Andrejczyk żadną sensacją nie jest, to jeszcze niedawno zaproszenie dla Małgorzaty Maślak-Glugli taką by było. Mistrzyni Polski miała kapitalny poprzedni sezon, kilka razy biła rekordy życiowe, w mistrzostwach świata to ona, a nie Andrejczyk, awansowała do finału. Skończyła dwunasta, ale jednak pokazała się w wielkim świecie. A niektóre gwiazdy przepadły już w eliminacjach.

Dość szybko okazało się jednak, ze to nie Polki będą gwiazdami w Xiamen, na mieszczącym ponad 50 tys. kibiców stadionie. Tu całe show skradła miejscowa 18-latka, która mogłaby walczyć o medal już w zeszłorocznych MŚ w Tokio, ale nie pozwoliły jej przepisy. Ostatecznie też jednak wielki powód do radości miała i Andrejczyk.

Diamentowa Liga w Xiamen. Kapitalny start konkursu oszczepniczek. Jeden rzut i koniec

Chińczycy doczekali się dwóch młodziutkich diamentów w konkurencjach technicznych: Zhang Jiale w rzucie młotem oraz Yan Ziyi w rzucie oszczepem. Obie były mistrzyniami świata U-20 dwa lata temu w Limie, ale Jiale miała wtedy 18 lat, rocznikowo, a Ziyi - 16. I ta pierwsza mogła w poprzednim sezonie wystąpić w MŚ w Tokio - sięgnęła po brąz, z wynikiem 77.10 m, o niemal 2,5 m pokonując szóstą Anitę Włodarczyk.

Yan ZiyiJU HUANZONG/ XINHUAAFP

A Ziyi nie mogła walczyć w Japonii, bo zakazują tego przepisy. Musi rocznikowo mieć 18 lat, ona zaś była wtedy 17-latką. Podium dawało 63.58 m, ona już wtedy rzucała dalej. I oczywiście była rekordzistką świata do lat 20. A dziś ten rekord wyśrubowała do niewiarygodnych rozmiarów.

Yan Ziyi pokazała się na rzutni jako czwarta. I od razu wprawiła wszystkich w osłupienie. 71.74 m - to drugi wynik w historii oszczepu. Dalej rzucała tylko w 2008 roku w Stuttgarcie Barbora Spotakova, gdy biła rekord globu wynikiem 72.28 m. A za nią na tej liście znajdowała się Kubanka Olisleidys Menendez (71.70 m w 2005 roku w Helsinkach) i Maria Andrejczyk 71.40 m w 2021 roku w Splicie).

Najlepsze wyniki w historii kobiecego rzutu oszczepem:
  • 72.28 m - Barbora Spotakova (Czechy) - Stuttgart, 2008
  • 71.74 m - Ziyi Yan (Chiny) - Xiamen, 2026
  • 71.70 m - Olisleidys Menendez (Kuba) - Helsinki, 2005
  • 71.40 m - Maria Andrejczyk (Polska) - Split, 2021
  • 70.53 m - Maria Abakumowa (Rosja) - Berlin, 2013
  • 70.20 m - Christina Obergfoell (Niemcy) - Monachium, 2007
  • 69.48 m - Trine Hattestad (Norwegia), Oslo, 2000

Po tym rzucie młodziutka oszczepniczka zrezygnowała z dalszych prób - ta jedna wystarczyła, by pokazać klasę. To oczywiście rekord Diamentowej Ligi, rekord Azji, rekord świata U-20, najlepszy wynik w tym sezonie.

Obie Polki spaliły swoje pierwsze próby, w drugiej Maślak-Glugla uzyskała 58.59 m, wtedy była siódma. Andrejczyk miała słaby wynik (55.19 m), ale już po trzeciej kolejce to ona się cieszyła. Oszczep poleciał na 62.51 m - to jej najlepszy rzut od kwalifikacji olimpijskich na Stade de France w Paryżu. Czyli od 22 miesięcy. I będący wypełnieniem minimum na mistrzostwa Europy w Birmingham.

Maria nie poprawiła już swojego wyniku w czwartej i piątej kolejce- skończyła czwarta. Maślak-Glugla w 10-osobowej stawce zajęła 9. miejsce. Za nią znalazła się mistrzyni Europy z Monachium - Greczynka Elina Tzengko.

Tabela z wynikami konkursu rzutu oszczepem kobiet, prezentująca nazwiska zawodniczek, kraj pochodzenia, najlepsze uzyskane rezultaty oraz odległości osiągnięte w poszczególnych próbach, z wyróżnioną zwyciężczynią osiągającą wynik 71,74 metra.
Wyniki konkursu rzutu oszczepem kobiet w Xiamenscreen za Diamentową Ligąmateriał zewnętrzny

Maria Andrejczyk
Maria AndrejczykANDREJ ISAKOVICAFPAFP
Małgorzata Maślak-GluglaKIRILL KUDRYAVTSEV AFP


