Drugi medal dla Polski, sensacyjny. Haratyk zaczarował Stadio Olimpico

Michał Haratyk niby jechał do Rzymu bez formy, od dawien dawna nie rzucił ponad 21 metrów, miał nawet problemy z pchaniem do 20. metra. I trochę fuksem awansował do finału ME, też nie pchnął w eliminacjach nawet 20 metrów. A gdy przyszło do walki o medale, pokazał swoje doświadczenie i wciąż ogromne możliwości. Od razu uzyskał 20,94 m, najlepszy swój rezultat w tym roku. I to dało mu wręcz sensacyjny brązowy medal. Mistrzem Europy zaś Włoch Leonardo Fabbri - 22.45 m.