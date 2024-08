Drugi czas Polaka w karierze, walka o awans do samego końca. Oto nasza przyszłość

Gdyby któremuś z naszych młodych debiutantów - Maciejowi Wyderce lub Filipowi Rakowi - udało się zakwalifikować do półfinału na 1500 m, mówilibyśmy o ogromnym sukcesie. Pewnie największym w karierach obu, bo przecież dopiero niedawno dostali możliwość rywalizacji z tymi najlepszymi. A mają potencjał, by kiedyś podążyć śladami sławnych rodaków, którzy niedawno zakończyli kariery. I pokazali ten potencjał w sobotę, w biegach repasażowych. Obaj ambitnie walczyli do końca, choć awansu nie wywalczyli.