Druga Polka po Swobodzie. Pękła bariera. Po medal mistrzostw Europy

Mistrzostwa Polski U-18 to generalny sprawdzian dla juniorek i juniorów młodszych przed mistrzostwami Europy w tej kategorii wiekowej - są zaplanowane na 16-19 lipca. A ugości je włoskie Rieti - miasto położone na północny-wschód od Rzymu.

Mistrzostwa Polski w Lublinie są generalnym sprawdzianem dla młodych reprezentantów, którzy zapewne jeszcze nie w Los Angeles, ale już w 2023 roku w Brisbane mogą stanowić o sile polskiej kadry. Następców Pawła Fajdka, Ewy Swobody czy Natalii Bukowieckiej.

Swoboda kiedyś też była czołową juniorką młodszą na świecie - w 2014 roku w półfinale Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Nankinie przebiegła 100 metrów w 11.30 s - do dziś to jest rekord Polski U-18. W finale... popełniła falstart. A miesiąc wcześniej w Eugene, jako 17-latka, była piąta w finale MŚ U-20. Złoto zgarnęła wtedy o dwa lata starsza od Polki Dina Asher-Smith, która pewnie za nieco ponad miesiąc też będzie jej główną rywalką w walce o medal seniorskich ME.

Na halowym dystansie 60 metrów najlepszy czas Swobody z czasów juniorki młodszej to 7.46 s. Do zeszłego sezonu rekord Polski należał do Pii Skrzyszowskiej - ona w 2018 roku uzyskała czas 7.40 s. Poprawiła go na początku lutego zeszłego roku Maja Gondek - sprinterka AML Słupsk uczyniła to tuż przed 16. urodzinami. W tym sezonie też "polowała" na poprawienie czasu. A dwukrotnie wyszło wyrównanie - to wciąż 7.39 s.

Na stadionie zaś już było lepiej. Do Lublina przyjechała z wynikiem 11.48 s - dającym miejsce w ścisłej europejskiej elicie w tym sezonie, ale też pozycję w TOP 20 na świecie. A to jest dużą sztuką, zważywszy na fakt, jaką uwagę poświęca się za oceanem rywalizacjom sprinterskim już na poziomie collegów.

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W mistrzostwach Polski U-18 Gondek w eliminacjach pobiegła spokojnie, kontrolowała sytuację, wygrała w 11.65 s. I to był drugi rezultat, minimalnie szybsza w drugiej serii okazała się Iga Niezgoda (11.62 s). Finał był jednak już popisem jednej aktorki. Gondek przebiegła setkę w 11.46 s, poprawiła życiówkę. I zbliżyła się do rekordu kraju Swobody na 16 setnych, choć to wciąż jednak przepaść.

Maja Gondek Marcin Golba/NurPhoto AFP

W europejskiej skali to trzeci wynik w tym roku: szybciej biegała tylko Włoszka Kelly Douala (11.37 s) i Czeszka Klara Kaderova (11.39 s). Ta pierwsza w tym roku była w półfinale HMŚ w Toruniu,

Srebro w finale MP wywalczyła Niezgoda (11.70 s), a brąz - Zofia Pasierbek (11.73 s). Ta ostatnia, trenowana przez Aleksandra Matusińskiego, osiąga już znakomite wyniki na 200 (23.48 s) i 400 metrów (53.43 s).

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W sobotę dojdzie do rewanżu w finale na 200 metrów: dziś w eliminacjach Pasierbek uzyskała czas 24.11 s, Gondek 24.18 s (rekord życiowy), a Niezgoda - 24.44 s.

W rywalizacji juniorów młodszych na 100 m najlepszy okazał się Bartosz Pytlik - 11.59 s. Też zawodnik AML Słupsk, jak Gondek. I też trenowany przez Mateusza Diaka.

Ewa Swoboda Petr David Josek East News





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