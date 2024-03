Drobna kolizja i stało się najgorsze. Forma Polaka szła w górę, został smutek

Ledwie 12 dni temu Borkowski przebiegł w Toruniu 800 metrów w 1:46.78 - ten wynik dał mu pewny złoty medal, zawodnik AZS AWF Warszawa kontrolował sytuację. Dziś biegł w znacznie lepszej stawce, można było się spodziewać, że zareaguje na to wszystko bardzo pozytywnie. W hali potrafi biegać znakomicie, pokazał to trzy lata temu w Toruniu, w halowych mistrzostwach Europy, gdy minimalnie przegrał tytuł z Patrykiem Dobkiem.

Fatalny początek Polaka, został ostatni. Zamknięty, próba ataku zakończyła się kolizją

Tyle że Polak już sam początek miał bardzo zły. Choć startował na najbardziej zewnętrznym torze, to nie zdołał zbiec do krawężnika na dobrej pozycji. Mało tego, dał się całkowicie zamknąć, był ostatni. A gdy już próbował minąć Nowozelandczyka Jamesa Prestona, to ten delikatnie przesunął się w bok, doszło do niewielkiej kolizji, która wytrąciła Polaka z rytmu.