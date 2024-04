Właściwie ciągle byłam na lekach przeciwzapalnych. Po hali było coraz gorzej. Miałam problemy zdrowotne, a do tego Achillesy nie odpuszczały. Kiedy wydawało się, że już wychodzę na prostą, nagle dostawałam jak obuchem w głowę. Nie byłam w stanie trenować. Sama rozgrzewka przed nim nieraz zajmowała mi dwie godziny i to na mocnym środku przeciwbólowym, a i tak niewiele to dawało

~ tłumaczyła.