- To zależy ile czasu na jaką kończynę mam poświęcić. Od zeszłego roku mam problem z biodrem, a konkretnie nie mam pełnego zakresu w lewym biodrze, co jest problematyczne w rzucaniu. Do tego mam tendinopatię w prawym barku i rozwalony lewy obojczyk, więc tego jest dosyć sporo. Nie wiem, ile mi to zajmie, muszę pojeździć po lekarzach. Ale zgodnie wszyscy uważają, że ja po prostu muszę odpocząć - obszernie odpowiedziała Kopron, dając do zrozumienia, że być może będzie musiała poświęcić nawet cały przyszły sezon. - Tak, biorę to pod uwagę. Bo jeśli tego nie zrobię, to z takim mentalem co mam robić? Jeździć, startować i rzucać po 67-68 metrów? Jestem zawodniczką, która chce rzucać dużo dalej.