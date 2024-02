Anna Wielgosz stanęła na nogi. Pomógł jej dopiero czwarty psycholog

- Czułam, że jestem do naprawy i sięgnęłam po pomoc. To był chyba mój czwarty psycholog w krótkim czasie. Tym razem jednak w końcu był w stanie do mnie dotrzeć, żeby te problemy poukładać. Nie będę ukrywała, że do naprawy była u mnie nie tylko strona sportowa, ale też życie prywatne. Wykonaliśmy kawał pracy, a efekty widać teraz na bieżni - mówi 30-latka w rozmowie z WP Sportowe Fakty.