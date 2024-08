Dramat w polskiej sztafecie i akcja u sędziów. "Najważniejsze, że się nie wycofaliśmy"

Polacy w akcji. Dyskwalifikacja Francuzów

To zasługa Filipa Moterskiego , team leadera naszej kadry, który jest szefem polskich sędziów. Ton po biegu ruszył do TIC-a, czyli punktu, w którym składa się protesty.

Kontuzja Mariki Popowicz-Drapały

Było trochę stresu i nerwów, ale najważniejsze, że daliśmy radę i wystartowaliśmy. Nie wycofaliśmy się i walczyliśmy do samego końca. Nie byłam przyzwyczajona do biegania tak daleko na zmianie. Wyszło jednak fajnie

- Były ogromne emocje. Byłem bardzo podekscytowany. Wrażenia były jednak super. Czułem, że jestem w swoim żywiole. Pobiegłem szybciej niż dzień wcześniej, więc jestem bardzo zadowolony. Na własnej skórze przekonałem się o tym, jaki jest poziom na igrzyskach. Miałem niemal perfekcyjny bieg, a jednak byli szybsi ode mnie . Nie przytłoczyło mnie to. Starałem się biec od początku do końca równym rytmem. Wyszło bardzo dobrze - cieszył się Szwed.

- Ostatnie sezony lekkoatletyczne są dla nas bardzo trudne. Wymaga się od nas, żebyśmy byli w gazie i wczesną wiosną, i pod koniec sierpnia. Przez to składy mocno rotują. Przygotowaliśmy formę na te igrzyska i to widać. Jak zobaczyłem minę Justyny, która dowiedziała się, że jednak biegnie na drugiej zmianie, to widziałem, jak mocno bije jej serce. To są trudne chwile dla nas sportowców. Finalnie jesteśmy zadowoleni z tego występu - zakończył Zalewski.