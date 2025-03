Dramat w finale z udziałem Polki, służby w akcji. 0,06 s rozstrzygnęło o złocie

Zbierała doświadczenie, w czwartek wywalczyła kwalifikację do finału na 1500 metrów, w piątek miała u walczyć o medal. Nie udało się, ale było blisko. A w sobotę wywalczyła drugi finał, na 3000 metrów. Była jedynką w polskiej kadrze, której udało się wypełnić minimum na dwóch dystansach. I przed walką o medale na tym dłuższym dystansie, po sobotnim występie mówiła: - W głowie mi się nie gotowało, dziś wiedziałam, że wszystko mogę, a nic nie muszę. Docelowy dystans był wczoraj, a dziś coś na plus, na doświadczenie, odwagę i pewność siebie.

Weronika Lizakowska dzielnie walczyła przez 2000 metrów. Na ostatni 1000 zabrakło jej energii

Drugi kilometr był już znacznie szybszy, pokonały go w 2:54. Polka trzymała się jeszcze czuba stawki, ale wkrótce go puściła. Rywalki zaczęły się oddalać, ostatni kilometr Lizakowska pokonała już na końcu. - Zabrakło mi energii, pierwszy raz poczułam, że nie jestem stanie trzymać dziewczyn. Nauczka na przyszłość, żeby wiedzieć, co zrobić lepiej, by się odpowiednio zregenerować. Ona w Apeldoorn przebiegła łącznie 9000 metrów.