Dramat polskiego mistrza Europy. Prosi o pomoc. "To moja ostatnia szansa"

Dramat polskiego mistrza Europy juniorów w lekkoatletyce. Zawodnik, który nie występuje od 26 miesięcy, wciąż jest daleko od powrotu do sportu. Poza tym Krzysztof Różnicki musi przejść kolejną operację. W celu jej sfinansowania został zmuszony do uruchomienia zbiórki w internecie. "Jest to moja ostatnia szansa na powrót do sportu i normalnego funkcjonowania bez bólu" - napisał sportowiec na portalu społecznościowym.