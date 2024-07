Dramat polskiego lekkoatlety. Bezlitosny komunikat, szczegóły są bulwersujące

Do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu pozostało już tylko kilka dni, a polscy kibice w ostatnim czasie muszą zmagać się z falą przykrych i bolesnych komunikatów. W dniu ogłoszenia kadry olimpijskich gruchnęła wiadomość o zawieszeniu kajakarki, Doroty Borowskiej . Została ona zawieszona za stosowanie dopingu. Kilka godzin później pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że niedozwolone środki miał przyjmować także Norbert Kobielski .

Natomiast jeśli chodzi o Norberta Kobielskiego, to czekamy na rozstrzygnięcia federacji międzynarodowej i jest za wcześnie, żeby wychodzić z informacjami do opinii publicznej

Norbert Kobielski oficjalnie zawieszony. Nici z wyjazdu na igrzyska

Niestety zgodnie z oczekiwaniami w sprawie Kobielskiego nie doczekaliśmy się zwrotu akcji, a co za tym idzie szczęśliwego zakończenia. We wtorek Agencja Antydopingowa oficjalnie poinformowała o zawieszeniu skoczka wzwyż. Definitywnie przekreśla to jego szanse na udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.