O Krystinie Cimanouskiej rozpisywały się media już podczas letnich igrzysk olimpijskich w Tokio. Wówczas lekkoatletka pochodząca z Białorusi została odsunięta od rywalizacji z powodu krytyki swojego państwa. Pomocną dłoń wyciągnęła do zawodniczki polska ambasada, która załatwiła sportsmence wizę humanitarną i dzięki temu biegaczka nie musiała wracać do kraju. Teraz Cimanouska startuje w zawodach międzynarodowych z Orłem na piersi. Nie może jednak w pełni skupić się na treningach. Wciąż musi mierzyć się z obraźliwymi komentarzami na swój temat od rodaków.

"Teraz już nie otrzymuję wiadomości z pogróżkami. Mam za to inny problem. Czasami na Instagramie ludzie piszą do mnie, że nie mogę startować na igrzyskach, bo nie urodziłam się w Polsce i nie jestem Polką. Ale ja ich blokuję" - wyznała zawodniczka w rozmowie z portalem "Weszło".

Nie tylko biegaczka cierpi z powodu fali hejtu. Z problemami mierzą się również jej bliscy. "Rodzina i znajomi wiedzą, że to nieprawda, co mówią o mnie na Białorusi. Z ich strony nigdy nie miałam z tym problemu. Ale moja mama pracuje w banku w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają. Niektórzy ludzie przychodzili do niej i mówili, że jestem nienormalna i zrobiłam coś złego. Nie jest to miłe z ich strony, bo nie wiedzą, co dzieje się w moim życiu i co wydarzyło się w Tokio" - powiedziała 27-latka.