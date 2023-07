Dosięgnął magicznej granicy i pojawiły się problemy. Nie zamierza odpuszczać

Koszmar na igrzyskach w Tokio. Protesty trwają do dziś

Widać, że wciąż mocno przeżywa to, co tam się wówczas stało.

Mam do siebie ogromne pretensje, że nie przerwałem wówczas konkursu eliminacyjnego. Powinienem to zrobić i powiedzieć, że są inne warunki startu niż w grupie A. Dzwonił do mnie w nocy Piotrek Maruszewski i mówił, żebym przerywał konkurs, bo całkiem rozwalony jest tartan. Nie widziałem tego z trybun. Marcin wspominał o tym, że coś nie tak jest z tartanem, ale nie chciał przerywania konkursu. Mówił, że będzie szedł bokiem

- Nigdy nie postulowałem o to, by powtarzać konkurs. Protestowałem tylko przeciwko nieuczciwej rywalizacji. Razem z wieloma zawodnikami, w tym także z Johannesem Vetterem, chcieliśmy zrobić jak największą awanturę po to, by w przyszłości dokładnie sprawdzano warunki, w jakich przyjdzie nam rzucać. Tymczasem ten fragment tartanu przetestowały jamajskie biegaczki, które uznały, że wszystko jest w porządku. Nikt tego jednak nie sprawdził pod kątem rzutu oszczepem. Ludzie z obsługi sami przyznawali się do problemów z tym tartanem. Obkładali go nawet lodem, żeby był twardszy. Nie za bardzo dało się jednak coś zrobić. Mogliśmy odmówić rzutów. Nie zrobiliśmy tego, ale wiele osób od tego momentu ma problemy z kontuzjami - dodał nasz oszczepnik.