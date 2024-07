Dopiero urodziła dziecko. I od razu radosna nowina. Tuż przed igrzyskami

Adrianna Sułek-Schubert należała w ubiegłym roku do najbardziej medialnych postaci polskiego sportu. W sporej mierze stało się tak za sprawą budzącej wiele kontrowersji decyzji o kontynuowaniu treningów w zaawansowanej ciąży. Dzisiaj nasza najlepsza wieloboistka jest szczęśliwą mamą i sposobi się do startu w igrzyskach olimpijskich. Do Paryża wybiera się w doskonałej formie mentalnej i fizycznej. "Nawet teraz wolę się uszczypnąć, by mieć pewność, że to, co wypracowałam, jest prawdziwe. Stanę na linii startu dumna i święcie przekonana, że jestem gotowa" - wyznała w najnowszym poście na Facebooku.