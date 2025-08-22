Dominik Kopeć już niemal jak Marian Woronin. Zdecydowały dwie setne sekundy

Nieprzypadkowo pada tu nazwisko naszego najlepszego sprintera w historii, czyli Mariana Woronina. Jego rekord Polski z 1984 roku wynosi właśnie 10.00 s, żadnemu z Polaków nie udało się do tego wyniku jakoś znacząco zbliżyć. Najbliżej był właśnie Dominik Kopeć, dwa lata temu w Niemczech uzyskał czas 10.05 s. I to drugi wynik w historii polskiej setki.

W tym roku liderem krajowych list jest jednak Oliwer Wdowik, który błysnął w drużynowych ME w Madrycie, uzyskał tam znakomity czas 10.10 s. Zaczął się liczyć w walce o mistrzostwa świata, ale takiego biegu nie udało już się powtórzyć. Dziś na dobrą sprawę obaj Polacy potrzebowali... co najmniej wyrównania rekordu Polski Woronina, bo właśnie na 10.00 s World Athletics ustaliło minimum dające przepustkę do Tokio.

I choć wiatr nie przeszkadzał tak jak rok temu, ale też nie pomagał, to obu naszym najlepszym sprinterom nie udało się nawiązać do wyczynu pana Mariana. Choć znów potwierdzili swoją wyższość nad resztą stawki.

0.02 sekundy decydowało o złocie na 100 metrów w mistrzostwach Polski. A 0.005 s o brązowym medalu

Rok temu mistrzostwa Polski też odbywały się w Bydgoszczy, Kopeć do kwalifikacji olimpijskiej potrzebował złota i dobrego czasu, w granicach 10,2 s. Tyle że wiatr spłatał sprinterom przykrego psikusa, nie dał szansy na tak szybkie bieganie.

Dominik Kopeć i Oliwer Wdowik Adam Warżawa PAP

Dziś w finale wiało na poziomie -0,1 m/s, było to praktycznie nieodczuwalne. Kopeć zawalił start, Wdowik lepiej ruszył z bloków. Po 30-40 metrów broniący złota zawodnik Agrosu Zamość był już na czele, choć młodszy od niego o siedem lat Wdowik walczył do samego końca. Kopeć jednak finiszował pierwszy - uzyskał czas 10.29 s, Wdowik był o dwie setne gorszy. A brąz wywalczył Jakub Lempach (10.37 s), który o pięć tysięcznych sekundy pokonał Adama Łukomskiego.

Kopeć zdobył swój siódmy złoty medal w mistrzostwach Polski na stadionie, a dziewiąty - łącznie. W tej drugiej klasyfikacji jest już liderem wszech czasów, bo osiem mieli do tej pory także: Woronin, Marian Foik i Aleksander Szejnach. Przy czym rekordzista Polski zawszy był tym "złotym".

Kopciowi do wyrównania jego osiągnięcia brakuje więc jeszcze jednego pierwszego miejsca.

Dominik Kopeć i Oliwer Wdowik Łukasz Szeląg Reporter

Dominik Kopeć: Prawdopodobnie igrzyska mi uciekły. WIDEO matriały prasowe materiały prasowe