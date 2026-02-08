Dobę przed startem Swobody jest 7.00 w kobiecym sprincie. Na początek
Lekkoatletyczny sezon rozkręcił się już na dobre, choć nie wszystkie największe gwiazdy zaczęły już swoje starty. Wciąż czekamy na pierwszy występ Natalii Bukowieckiej, w niedzielę na bieżni pokażą się m.in. Femke Bol i Ewa Swoboda. A w sobotę do rywalizacji przystąpiła już halowa mistrzyni świat z Glasgow sprzed dwóch lat, które w Szkocji "o włos" pokonała naszą mistrzynię. Mowa o Julien Alfred, złotej medalistce paryskich igrzysk. O tym początku już mówi się na całym świecie.
Na pierwszy występ Natalii Bukowieckiej będziemy musieli poczekać jeszcze dwa tygodnie, aż do Orlen Copernicus Cup. To świadoma decyzja podopiecznej trenera Marka Rożeja, planuje zaledwie trzy halowe występy, wszystkie w Toruniu. W ostatnim mityngu "złotej serii" World Athletics Indoor Tour, mistrzostwach Polski oraz mistrzostwach świata. Podobnie późno starty zacznie Armand Duplantis, na polskim "podwórku: poczekamy też np. na Adriannę Sułek-Schubert.
W niedzielę zaś swój pierwszy występ od września zaliczy Ewa Swoboda - w zawodach rangi Bronze w Dortmundzie. Ostatnio sezon zaczynała od biegów w okolicach 7.10 s. Jak to wygląda na tle dzisiejszej czołówki na świecie? Wszystko tu zmieniło się po sobotnim mityngu Woo Pig Classic w Fayetteville.
Rekord sezonu już w pierwszym występie. Julien Alfred najlepsza w Feyetteville
W całym poprzednim roku żadna ze sprinterek nie uzyskała na 60 metrów czasu poniżej siedmiu sekund. W tym aspekcie rekordem było 7.01 s Zaynab Dosso z finału HME w Apeldoorn, która o jedną setną pokonała Mujingę Kambundji. 7.02 s miała w USA także Jacious Sears.
Aby znaleźć czas z szóstką z przodu, trzeba przesunąć się do marca 2024 roku. W Glasgow po 6.98 s miały Julien Alfred i Ewa Swoboda - zawodniczka z St. Lucia uzyskała ten czas w finale HMŚ, Polka - w półfinale. Walka o złoto była kapitalna, Alfred wygrała ją o 0.02 s. A niespełna pięć miesięcy później cieszyła się w Paryżu z olimpijskiego złota na 100 metrów.
W halowym sezonie 2025 sprinterka z St. Lucia wystąpiła w dwóch halowych mityngach, na 300 i 400 m. Po czym odpuściła obronę tytułu w Nankinie, wróciła dopiero na zmagania na stadionie.
W sobotę Alfred pojawiła się znowu - podczas mityngu w Arizonie w Feyeteville. Najlepszym wynik na świecie było wtedy 7.02 s Jamajki Tii Clayton, ale uzyskane na stadionie, z wiatrem w plecy (+1,2 m/s). W hali najszybciej biegała zaś Czeszka Karolina Manasova (7.05 s).
Mistrzyni olimpijska już w eliminacjach przebiegła 60 metrów w 7.04 s, w finale zaś poprawiła się na 7.00 s. Nikt szybciej nie biegał od ponad 22 miesięcy. A drugą na mecie Asię Thomas pokonała o... 0.37 s.
Jak w niedzielę w Dortmundzie odpowie Ewa Swoboda? Przekonamy się już po godz. 15.