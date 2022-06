Do trzech razy sztuka! Lewandowski w końcu doczekał się syna

Wprawdzie Marcin Lewandowski nie lubi chwalił się życiem prywatnym w mediach społecznościowych, rodzina jest dla niego bez wątpienia najważniejsza. Przekonać się o tym mogliśmy kilka tygodni temu, gdy polski lekkoatleta poinformował o zakończeniu kariery.

Jak się okazało, powodem takiej decyzji był wypadek jego córki Midii. Dziewczynka dochodzi do zdrowia po przejściu poważnej operacji. 35-latek ma teraz szansę, by spełniać się jako pełnoetatowy ojciec.

Lewandowski przekazał wspaniałą nowinę. Po raz trzeci ostanie ojcem

Choć w życiu utytułowanego sportowca nie brakowało ostatnio emocji, głównie tych złych, teraz ma on powody do szczęścia. Marcin Lewandowski wrzucił na swojego Instagrama zdjęcie... USG. Jak się okazało, jego żona Magdalena po raz trzeci spodziewa się dziecka. Lekkoatleta pochwalił się nawet płcią nowej pociechy. "Do trzech razy sztuka! Jest junior!" - napisał na Insta Stories.

35-latek bez wątpienia jest szczęśliwy, w końcu w ich rodzinnym domu pojawi się drugi mężczyzna. Wcześniej rodzina Lewandowskich powitała na świecie dwie córki - Midię i Mię. Z pewnością biegacz otrzymał już sporo gratulacji od kibiców i innych sportowców w wiadomościach prywatnych.

