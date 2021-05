Nasz zawodnik nie mógł odżałować tego, co stało się przede wszystkim na jednym z płotków płotków. - Nie chcę za dużo mówić, ale ten bieg był po prostu do wygrania w czasie 49.5 s. Czułem, że jest moc, ale zrobiłem błąd na ósmym płotku. W dodatku dostałem powiew wiatru w twarz. I ta sytuacja kosztowała mnie około 1,5 sekundy - analizował na gorąco nasz lekkoatleta.



Dodatkowo dodał, że zabrakło mu trochę pewności siebie, a również samych treningów nie odbyło się za wiele z uwagi na kapryśną aurę.



- Zjeżdżam też z góry, zjeżdżam z hipoksji, więc to też mogło mieć wpływ, bo trwa praca pod kątem kolejnych startów - powiedział podopieczny trenera Zbigniewa Króla.

Przez płotki nasz lekkoatleta ma już minimum na IO w Tokio. Teraz walczy o to, aby uzyskać również wskaźnik na 800 metrów, na którym zaczął biegać ze świetnym skutkiem.



- Czasu jest coraz mniej, więc pewnie w przeciągu dwóch-trzech tygodni wszystko będzie jasne - dodał Dobek.



Artur Gac, Stadion Śląski