- Troszkę liczyłam, że uda mi się złamać granicę 14 metrów. Niestety cały konkurs był pod wiatr, więc szans nie było zbyt wielkich, by daleko skoczyć. A mimo to wyświetlały się takie wyniki, których teoretycznie się nie spodziewałam. Generalnie wszystko tak pięknie się ułożyło, a do tego byli obecni kibice - dzieliła się swoimi spostrzeżeniami reprezentantka Polski.

Rekordowy rezultat, który dał Szóstak miejsce na podium, padł w pierwszej serii. Natomiast trzeba przyznać, że wszystkie próby 25-latki z OŚ AZS Poznań były dobre i dość zbliżone pod względem odległości (13.86, 13.65, 13.84).

Reklama

Adrianna Szóstak: Wydawało mi się, że będzie 14 metrów

- Cóż mogę powiedzieć... W ostatnim skoku wydawało mi się, że wyszłam tak dobrze, iż będzie te 14 metrów. Ostatecznie wyświetlił się inny rezultat. Jednak i tak bardzo się cieszę, bo poradziłam sobie lepiej od wielu przeciwniczek - podkreśliła nasza trójskoczkini.



Konkurs wygrała Francuzka Rouguy Diallo (14.12 m), a drugie miejsce zajęła Brytyjka Naomi Ogbeta (14.01 m).

Artur Gac, Stadion Śląski