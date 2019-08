Diamentowa Liga. Zurych gospodarzem finałowych zawodów w 2020 i 2021 roku

Finałowe zawody Diamentowej Ligi w 2020 i 2021 roku odbędą się w Zurychu - ogłosiło w poniedziałek Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF).

Do tej pory decydujące zmagania rozgrywano w Zurychu i Brukseli w dwóch różnych terminach. W 2018 roku miały one miejsce 30 i 31 sierpnia, a w tym sezonie będą to 29 sierpnia i 6 września.

Za kilka tygodni IAAF szczegółowo poinformuje o zmianach w Diamentowej Lidze. Wiadomo, że od 2020 roku w prestiżowym cyklu będzie mniej i mityngów, i konkurencji. Zamiast 14 imprez, z dwudniowym finałem, pozostanie 12 i finał jednego dnia. Liczba konkurencji z 32 zostanie zredukowana do 24, po 12 kobiecych i męskich.

Poszczególne mityngi mają trwać zaledwie po 90 minut, zamiast dwóch godzin.

W puli nagród tegorocznego cyklu jest osiem milionów dolarów.