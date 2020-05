Diamentowa Liga. We wrześniu mityng w Rzymie, a nie w Neapolu

Mityng Diamentowej Ligi odbędzie się 17 września w Rzymie, a nie w Neapolu, jak początkowo zakładano. Lekkoatleci nie będą jednak rywalizować na Stadionie Olimpijskim, a na położonym nieopodal, ale znacznie mniejszym Stadio dei Marmi.

Kalendarz Diamentowej Ligi, podobnie jak wszystkie wydarzenia sportowe na świecie, został mocno zmieniony po tym jak wybuchła pandemia koronawirusa. Wiele zawodów zostało odwołanych, a cykl "zbudowano" na nowo. Pierwszy mityng ma się odbyć 14 sierpnia w Monako.

Rywalizacja we Włoszech została zaplanowana na 17 września. Początkowo zakładano, że zawody rozegrane zostaną w Neapolu, bo stadion w stolicy Włoch miał zostać oddany na potrzeby piłki nożnej. Miały się na nim odbyć mecze mistrzostw Europy, ale imprezę przeniesiono o rok. Z tego względu postanowiono lekkoatletów zaprosić jednak do Rzymu.



Zawody - bo ich skala będzie też mniejsza - zostaną rozegrane na kameralnym Stadio dei Marmi, który otoczony jest 64 marmurowymi posągami. Zazwyczaj właśnie tutaj lekkoatleci się rozgrzewali.



"Będzie to najpiękniejsza wizytówka tych zawodów. Mam nadzieję, że nie zabraknie zagranicznych bohaterów. Nie chcemy też zamykać drzwi dla kibiców" - powiedział prezes włoskiej federacji lekkoatletycznej Alfio Gomi.



Sezon lekkoatletyczny zazwyczaj już trwa o tej porze roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa jeszcze się nie rozpoczął. Mityngi na całym świecie planowane są od sierpnia. Z kolei cykl Diamentowej Ligi będzie składał się z 12 zawodów i ich intensywność będzie dosyć duża. Wszystkie zaplanowano między 14 sierpnia a 17 października.

Zdjęcie Diamentowa Liga w Rzymie / AFP

