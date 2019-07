Mistrz olimpijski i rekordzista świata w biegu na 400 m Wayde van Niekerk, mający od 2017 r. problemy zdrowotne, doznał kolejnego urazu kolana, który wyklucza go ze startu w tegorocznej rywalizacji Diamentowej Ligi. Pod znakiem zapytania stawia także udział w MŚ w Dausze.

Przerwa z powodu stłuczenia kości kolana ma potrwać około pięciu, sześciu tygodni. Jak podała strona nbcsports.com, od 2017 r. reprezentant RPA wystartował tylko raz - w lutym w ojczyźnie osiągając wynik daleki od swego rekordu (47,28).

"To bardzo rozczarowujące, co się stało. Prawdopodobnie trenowałem zbyt mocno, ale teraz pracuję nad osiągnięciem celu cierpliwie. Muszę teraz przeanalizować harmonogram zawodów i wspólnie z trenerem zdecydujemy, gdzie i kiedy pobiegnę. Na pewno nie w Diamentowej Lidze w tym roku" - napisał na swoim koncie na portalu społecznościowym. Nie wiadomo jeszcze, czy zdąży się wyleczyć do MŚ w Dausze (28 września - 6 października).

Jego kłopoty ze zdrowiem rozpoczęły się kilkanaście miesięcy temu, gdy doznał kontuzji prawego kolana (zerwania więzadła i uszkodzenia chrząstki) w pokazowym meczu... rugby.

Cykl Diamentowej Ligi, składający się w tym roku z 14 zawodów w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Afryce, jest rozgrywany po raz dziesiąty. Główną nagrodą jest diamentowe trofeum oraz czek na 50 tys. dolarów. By je otrzymać, nie trzeba wygrywać wszystkich mityngów, wystarczy zakwalifikować się do finału oraz w nim triumfować.



Lekkoatleci rywalizują o pokaźne finansowe gratyfikacje także w poszczególnych mityngach. Rywalizację, która rozpoczęła się w Dausze 3 maja- wzorem 2018 - zwieńczą dwa mityngi w Zurychu 29 sierpnia oraz Brukseli 6 września.

Van Niekerk rekord globu na 400 m ustanowił 14 sierpnia 2016 na igrzyskach w Rio de Janeiro - 43,03, czym poprawił wynik Michaela Johnsona z 1999 r. (43,18).