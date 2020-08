Mistrz świata i Europy na 400 metrów przez płotki Karsten Warholm oraz szwedzki tyczkarz Armand Duplantis otrzymali w nagrodę za wyniki w mityngu Diamentowej Ligi w Sztokholmie tradycyjne jednokaratowe diamenty, wręczane od 1994 roku.

Warholm był największą gwiazdą niedzielnych zawodów, poprawiając rekord Europy wynikiem 46.87. Duplantis po raz kolejny przekroczył wysokość sześciu metrów. Wyniki obu są nowymi rekordami stadionu olimpijskiego w Sztokholmie.

Komentatorzy kanałów telewizji norweskiej i szwedzkiej nazwali Warholma "szalonym", po tym jak jeszcze pobiegł 400 metrów płaskie i wygrał, a Duplantisa "dostarczającym regularnie świetny produkt klasy premium".



Pomimo chłodniejszej pogody z temperaturą niższą o 10 stopni w stosunku do soboty i silnego wiatru, Warholm starał się o poprawienie rekordu świata, co zapowiedział dzień wcześniej. Dlatego wybrał ósmy tor osłaniający nieco od powiewów, lecz na ostatnim płotku potknął się i stracił rytm.



Duplantis zakończył konkurs wynikiem 6,01 i atakował jeszcze 6,15, lecz bez powodzenia i jak przyznał były to już skoki treningowe.



"Moim celem był rekord stadionu, a przy takim wietrze jaki był dzisiaj wyżej się nie dało już skakać" - powiedział tyczkarz szwedzkiej telewizji SVT.



Obaj sportowcy zapowiadają swój kolejny start 4 września w Brukseli. Dla Szweda nie jest to problem, ponieważ Szwecja nie wprowadziła obostrzeń dotyczących podróży zagranicznych.



Norweg będzie jednak walczył z czasem, ponieważ już po powrocie do kraju musi poddać się 10-dniowej kwarantannie, ponieważ był przed tygodniem w Monako, które jest dla Norwegii strefą czerwoną, z której przyjazd oznacza przymusową izolację. Taki sam status posiada Sztokholm.



Warholm od razu po mityngu pojechał do Norwegii, aby zdążyć przekroczyć granice przed północą i tym samym skrócić kwarantannę o jeden dzień.



Wiedział o tym już jadąc do Monako i tak przygotował plan treningowy, aby uczestniczyć we wszystkich mityngach Diamentowej Ligi. W Sztokholmie trenował w prywatnej pustej piwnicy i to samo będzie teraz robił w Oslo.



"I tak przez ostanie miesiące dużo nie wychodziłem z domu, więc taka sesja treningowa to nic nowego" - powiedział.



Rezultat w Sztokholmie był o zaledwie dziewięć setnych sekundy gorszy od rekordu świata Kevina Younga (46,78) i Warholm czuje się niepocieszony, ponieważ feralny ostatni płotek mógł przynieść właśnie taką stratę.



"Utrudnieniem był przeciwny wiatr, który sprawił, że na ostatnich dwóch plotkach zmieniłem nogę atakującą. Kiedy uderzyłem w ostatni pomyślałem, że już po biegu. Udało się poprawić rekord Europy, co jest osiągnięciem, ale mój niedosyt pozostał. Mogę trochę więcej" - skomentował.



Z Polaków startował tylko Robert Urbanek w rzucie dyskiem zajął piąte miejsce uzyskując 64,72. Wygrał Szwed Daniel Stahl wynikiem 69,17.



Zbigniew Kuczyński