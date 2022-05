Diamentowa Liga w Polsce już w tym roku! Memoriał Skolimowskiej w gronie najbardziej prestiżowych mityngów

Wiadomo już, że 6 sierpnia Memoriał Kamili Skolimowskiej zastąpi w kalendarzu dwa odwołane mityngi w Chinach. - To dzień, o którym śniliśmy przez lata. Dotarliśmy na szczyt, jesteśmy w niebie - cieszy się Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Śląsk zastąpi Chiny

To prestiżowy sukces dla Polski. Cykl Diamentowej Ligi to najbardziej prestiżowa grupa lekkoatletycznych mityngów, dotąd żaden z nich nie odbył się w Polsce. Na Śląskim odbywały się ostatnio wysoko oceniane memoriały Janusza Kusocińskiego oraz Kamili Skolimowskiej więc można było się spodziewać takich decyzji. Suma wartości wyników i rekordów, jakie padały w kolejnych edycjach najważniejszego mityngu czyli memoriału Skolimowskiej organizowanego na Stadionie Śląskim, regularnie stawiała Chorzów wśród takich lokalizacji jak Monako, Paryż czy Oslo. Dotąd chorzowski mityng organizowany był w ramach w cyklu Continental Tour Gold. Teraz to się zmieni.

- My w elicie jesteśmy już od dawna, powie to każdy. Mowa o przyjeżdżających tu gwiazdach, o zapleczu, obiekcie, jakości organizacji. Dlatego pozostawał niedosyt, że tak trudno jest nam otworzyć bramy do elity - uważa Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego i od lat jeden z najważniejszych propagatorów wielkiej lekkoatletyki na Śląskim. - Szczerze? "Kamila" niczym nie różni się od Diamentowej Ligi. A pod pewnymi względami nawet ją przerasta - mówił Niemiec Johannes Vetter, obecnie najlepszy oszczepnik świata.

Memoriał Skolimowskiej wśród najlepszych

Jak to się stało, że Diamentowa Liga zawita na Śląsk? Polska trzymała rękę na pulsie, odkąd World Athletics optymistycznie umieścił w kalendarzu 2022 aż dwa diamentowe mityngi w Chinach. Teraz okazuje się, że z powodu obostrzeń pandemicznych te imprezy znów nie dojdą do skutku, a światowa federacja nie chce zostawiać wolnego terminu. Impreza na Śląsku był najlepszą ofertą spośród tych, które zgłosiły się na zastępstwo

W Chorzowie radość, ale decyzja oznacza przyspieszenie terminu memoriału, który pierwotnie był zaplanowany na 4 września. Polska strona wolała utrzymać pierwotną datę, ale mając do zyskania tak wiele, nie mogła pozwolić sobie na negocjacje, nie marudziła. Nie jest też tajemnicą, że budżet Memoriału Kamili urośnie, bo względem Continental Touru rosną nagrody finansowe dla najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach. Kto przyjedzie - tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo jednak, że będą to gwiazdy największej jakości.

W 2018 roku Memoriał Kamili Skolimowskiej przyciągnął na trybuny Stadionu Śląskiego około. 40 tysięcy kibiców. Marszałek Chełstowski apeluje o więcej. - Rekordy w końcu są przecież po to, żeby je bić. Zapraszamy całą Polskę. Bo chociaż gospodarzem jest Śląsk, to dumny może być cały kraj - uważa.